Китай захватил российский рынок импорта новых легковых машин

Доля производителей из КНР, которые импортируют новые легковые машины в РФ во втором квартале текущего года существенно выросла. Если в первом квартале их доля была 28,3 процента, то во втором квартале выросла до 80,6 процента. Об этом стало известно в ходе форума «Параллельный импорт», который организовало агентство «Автостат».
В первом квартале текущего года количество новых импортируемых транспортных средств составило 43 485 экземпляров, во втором квартале — 26 817 штук.
По результатам первого квартала лидерами оказались Китай (28,3 процента), Бельгия (25,2) и Германия (17,4). Во втором квартале лидируют Китай (80,6 процента), Южная Корея (7) и Япония (2,6).
При этом в пятёрке лучших брендов в первом квартале оказались Chery (6303 экземпляра, 14 процентов), Toyota (6064, 13,9), BMW (3863, 8,9), Mercedes Benz (3246, 7,5) и Exeed (3146, 7,2). Во втором квартале ситуация сильно изменилась. Топ-5 лидеров сформировали Chery (9666 экземпляров, 36 процентов), Geely (6088, 22,7), Exeed (4945, 18,4), Hyundai (1201, 4,5) и Mitsubishi (933, 3,5).
Что касается топ-5 новинок в июле этого года, лидерами оказались Chery Tiggo 7 Pro (1562 авто, 19,5 процента от общего объема), Hyundai Santa Fe (971, 12,1), Hyundai Tucson (836, 10,4), Hyundai Elanta (746, 9,3) и Chery Tiggo 8 Pro Max (457, 5,7).
В пятерку лучших машин с пробегом вошли Honda Fit (939 штук, 5,5 процента), Honda Freed (855, 5), Toyota Prius (804, 4,7), Toyota Corolla (766, 4,5) и Nissan Note (596, 3,5).