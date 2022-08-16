Китай захватил российский рынок импорта новых легковых машин

Доля производителей из КНР, которые импортируют новые легковые машины в РФ во втором квартале текущего года существенно выросла. Если в первом квартале их доля была 28,3 процента, то во втором квартале выросла до 80,6 процента. Об этом стало известно в ходе форума «Параллельный импорт», который организовало агентство «Автостат».