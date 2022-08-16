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40 минут назад

Новости автомира: Skoda опубликовала изображение салона нового концепта Vision 7S

Газета.Ru

Чешская компания Skoda распространила изображение интерьера электрического концепта Vision 7S.

Skoda опубликовала изображение салона электрической новинки
Фото: SkodaSkoda

Так, новинка будет отличаться простой передней панелью, на которой установлен большой вертикальный сенсорный дисплей. Под ним расположены три поворотных регулятора, а еще ниже — специальные ниши для хранения мелких вещей. Кроме того, у Vision 7S нет традиционной приборной панели. Все необходимые данные будут выводиться на лобовое стекло перед водителем.

Мировая премьера Vision 7S состоится 30 августа. Концепт-кар продемонстрирует новый язык дизайна Skoda, в основе которого лежат традиционные ценности бренда: надежность, функциональность и аутентичность.

Автоновости,Skoda,
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