Skoda опубликовала изображение салона электрической новинки

Так, новинка будет отличаться простой передней панелью, на которой установлен большой вертикальный сенсорный дисплей. Под ним расположены три поворотных регулятора, а еще ниже — специальные ниши для хранения мелких вещей. Кроме того, у Vision 7S нет традиционной приборной панели. Все необходимые данные будут выводиться на лобовое стекло перед водителем.