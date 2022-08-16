Skoda опубликовала изображение салона электрической новинки

Чешская компания Skoda распространила изображение интерьера электрического концепта Vision 7S.
Так, новинка будет отличаться простой передней панелью, на которой установлен большой вертикальный сенсорный дисплей. Под ним расположены три поворотных регулятора, а еще ниже — специальные ниши для хранения мелких вещей. Кроме того, у Vision 7S нет традиционной приборной панели. Все необходимые данные будут выводиться на лобовое стекло перед водителем.
Мировая премьера Vision 7S состоится 30 августа. Концепт-кар продемонстрирует новый язык дизайна Skoda, в основе которого лежат традиционные ценности бренда: надежность, функциональность и аутентичность.