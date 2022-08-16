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51 минуту назад

Новости автомира: новый кроссовер «Москвич» сфотографировали в цеху завода КамАЗ

Южный автомобиль

На заводе КамАЗ фотошпионам удалось снять кроссовер «Москвич» рядом с грузовиком КамАЗ-54901. Снимок опубликовал Telegram-канал RCI News. Как утверждают источники, на фотографии запечатлен кроссовер JAC Sehol E40X с которого сняли логотипы китайского производителя. Вероятнее всего машину привезли на завод КамАЗ для изучения и проведения испытаний.

Новый кроссовер «Москвич» сфотографировали в цеху КамАЗа
Фото: unsplashunsplash

Как стало известно ранее, на бывшем заводе Renault планируется выпускать четыре кроссовера и один седан марки «Москвич». Основным партнером предприятия должен стать китайский бренд JAC.

RCI News

Пока официального подтверждения о том, что автомобили JAC станут «Москвичами» не было. До конца 2022 года планируется выпустить 600 автомобилей «Москвич».

Автоновости,Renault,Камаз,
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