Новый кроссовер «Москвич» сфотографировали в цеху КамАЗа

На заводе КамАЗ фотошпионам удалось снять кроссовер «Москвич» рядом с грузовиком КамАЗ-54901. Снимок опубликовал Telegram-канал RCI News. Как утверждают источники, на фотографии запечатлен кроссовер JAC Sehol E40X с которого сняли логотипы китайского производителя. Вероятнее всего машину привезли на завод КамАЗ для изучения и проведения испытаний.

Фото: unsplash unsplash

Как стало известно ранее, на бывшем заводе Renault планируется выпускать четыре кроссовера и один седан марки «Москвич». Основным партнером предприятия должен стать китайский бренд JAC.

RCI News