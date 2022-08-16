Россия поможет Ирану запустить сборку старых Renault Logan

Один из крупнейших автопроизводителей Ирана, компания SAIPA, намерена восстановить выпуск Renault Logan первого поколения. Как сообщает Khodro Bank, комплектующие для модели старого образца иранцы хотят закупать в России либо в Индии. В случае если SAIPA достигнет договоренностей с российской стороной, иранская версия Logan под названием Renault Tondar может получить «вазовские» двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра.

Фото: © SAIPA © SAIPA

Производство Tondar/Logan в Иране было прекращено несколько лет назад из-за ужесточения санкций со стороны США. Тогда Renault вышла из совместного с SAIPA проекта, опасаясь вторичных санкций, и покинула местный рынок. Новым партнером иранской компании может стать Россия, которая с началом СВО оказалась еще более изолирована от мира.

SAIPA

Российская сторона может поставлять SAIPA моторы ВАЗ-11182 (1,6 литра, 90 лошадиных сил), ВАЗ-21129 (1,6 литра, 106 сил) и ВАЗ-21179 (1,8 литра, 122 сил). Иранская SAIPA может агрегатировать вазовские двигатели с местной пятиступенчатой коробкой передач 5F18, которая в свою очередь является копией Renault JHQ и используется на модели Shahin.

При этом 1,7-литровый агрегат ВАЗ-2123, который устанавливается на Niva, иранцы не рассматривают, считая его технологически устаревшим.