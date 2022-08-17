В России производят меньше автомобилей, чем в Узбекистане

Согласно данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ), во втором квартале 2022 года в Узбекистане произвели 34 тысячи легковых автомобилей. За тот же период российские автозаводы выпустили всего 13,6 тысячи машин. По прогнозу аналитиков, если эта тенденция сохранится, то разрыв между странами может увеличиться до 100 тысяч автомобилей. При этом Россия пока обгоняет Узбекистан по итогам полугодия: 282 тысячи против 160,4 тысячи легковушек.

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Также приводятся данные Казахстана: за январь-июнь там произвели 47 тысяч машин, а в июне — 10,6 тысячи штук. То есть разрыв с Россией стремительно сокращается. При этом и в Казахстане, и в Узбекистане последние шесть месяцев фиксировалось увеличение объемов производства.

У Узбекистана есть все шансы увеличить разрыв с Россией. Крупнейшее местное предприятие, завод UzAuto Motors, в июне освоил производство новой модели – кроссовера Chevrolet Tracker. Впрочем, и в России намечается тенденция на улучшение ситуации в автопроме: днем ранее стало известно, что АвтоВАЗ вернулся к пятидневной рабочей неделе.

Стоит отметить, что только у пяти из девяти стран-членов Содружества независимых государства (СНГ) есть собственная автомобильная промышленность. Помимо России и Узбекистана, в СНГ входят Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения, Азербайджан, Молдавия и Таджикистан. По состоянию на середину 2022 года, Узбекистан занимает лидирующую позицию по объемам производства легковых автомобилей.