BMW показала i7 M Sport 2023 года

Одним из основных преимуществ возможности позволить себе роскошный автомобиль является возможность выбора из широкого спектра вариантов. Подходящий для флагманского автомобиля, BMW предлагает высокий уровень настройки для своей совершенно новой 7-й серии, и одна из доступных спецификаций в настоящее время демонстрируется в Мюнхене на выставке BMW Welt.