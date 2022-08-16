BMW показала i7 M Sport 2023 года

Одним из основных преимуществ возможности позволить себе роскошный автомобиль является возможность выбора из широкого спектра вариантов. Подходящий для флагманского автомобиля, BMW предлагает высокий уровень настройки для своей совершенно новой 7-й серии, и одна из доступных спецификаций в настоящее время демонстрируется в Мюнхене на выставке BMW Welt.
i7 xDrive60, созданный для немецкого рынка, представляет собой средний уровень отделки салона, поскольку это вариант M Sport (от 142 800 евро), расположенный над базовым Design Pure Excellence и M Sport Package Pro. Эти 21-дюймовые аэродинамически оптимизированные колеса из индивидуального каталога стоят 1400 евро.