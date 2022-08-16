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2 часа назад

Новости автомира: Лукашенко раскритиковал новый мотоцикл «Минск»

Лера Букина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал на Минский «МотоВелоЗавод», на котором ему продемонстрировали новую модель мотоцикла «Минск». Соответствующее видео разместили в Telegram-канале «Пул Первого».

Лукашенко раскритиковал новый мотоцикл «Минск»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава республики задал вопрос сотруднику предприятия по поводу использования запчастей при производстве мотоцикла. Лукашенко хотел уточнить, какие именно отечественные детали были взяты за основу. Однако президенту ответили, что собственными являются лишь дизайн-проект и сборка. Вместе с тем, как отмечается, ключевые комплектующие, в частности, двигатель, фары, щитки, привозят из Китая. Лукашенко, в свою очередь, выступил с критикой из-за данной ситуации. Он сообщил о необходимости наладить свое производство деталей.

Ранее сообщалось, что на рынке новых мотоциклов в РФ наблюдаются новые тенденции. Если раньше россияне чаще всего выбирали модели BMW, то сейчас они делают выбор в пользу индийской компании Bajaj.

Автоновости,BMW,Александр Лукашенко,
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