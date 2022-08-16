Лукашенко раскритиковал новый мотоцикл «Минск»

Глава республики задал вопрос сотруднику предприятия по поводу использования запчастей при производстве мотоцикла. Лукашенко хотел уточнить, какие именно отечественные детали были взяты за основу. Однако президенту ответили, что собственными являются лишь дизайн-проект и сборка. Вместе с тем, как отмечается, ключевые комплектующие, в частности, двигатель, фары, щитки, привозят из Китая. Лукашенко, в свою очередь, выступил с критикой из-за данной ситуации. Он сообщил о необходимости наладить свое производство деталей.