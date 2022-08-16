У Alfa Romeo появится большой электромобиль

В интервью Auto Express глава Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато раскрыл планы относительно выпуска новой модели – большого электрического седана, название которого пока неизвестно. Несмотря на растущий сегмент кроссоверов и внедорожников, итальянский автопроизводитель делает ставку именно на седан, причем он будет позиционироваться как спортивная модель премиум-класса и станет флагманом модельной линейки марки.

Фото: © AutoExpress.co.uk © AutoExpress.co.uk

«Мы сохраним ДНК Alfa Romeo и заново изобретем «спортивность» для 21 века», – заявил журналистам Импарато.

Alfa Romeo, принадлежащая Stellantis, намерена усилить свои позиции на рынке США. Для этого в Штатах будет разработан новый премиальный седан с электрической силовой установкой, который станет глобальным и будет продаваться не только на американском рынке, но и в Европе. В обозримом будущем итальянская марка рассчитывает стать глобальным премиальным брендом в портфеле Stellantis.

Большой седан придется подождать: новинка появится у дилеров не раньше 2027 года. Всего же в ближайшие пять лет Alfa Romeo рассчитывает вывести пять новых моделей. В их числе будет электрический кроссовер, который покажут в 2024 году, – он займет ступень ниже Tonale и Stelvio. Также будет выпущена электрическая Giulia нового поколения. Ожидается и автомобиль с традиционным ДВС – ему прочат 2,9 литровый битурбомотор V6 от «заряженного» Stelvio Quadrifoglio.