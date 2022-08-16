Geely готовит к премьере "новые" седан и хэтчбек

Модели, которые преподносятся в качестве абсолютных новинок, представляют собой рестайлинговые версии нынешних «электричек»: машинам подправили внешность и перекроили интерьер.

Бренд Geometry появился в портфеле холдинга Geely в 2019 году. Он создан специально для электрокаров, и изначально позиционировался как high-end (то есть престижный), но затем концепция поменялась: сегодня это относительно доступная марка, ориентированная в основном на молодежь. На данный момент в линейку входят «зеленые» седан Geometry A Pro (прежде был без приставки), хэтч Geometry С, паркетники EX3 и Geometry E. А скоро гамму пополнят четырехдверный электрокар с индексом M6 и «пятидверка» G6. Компания Geely считает их новыми моделями, хотя на деле это модернизированные Geometry A Pro и C.

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«Электричкам» переделали переднюю часть: заменили бампер, вместо «клюва» теперь черная и диодная полоски, черные же плашки появились и по бокам, вдобавок седан и хэтчбек получили светящуюся эмблему. Габариты рестайлинговых электромобилей еще не раскрыты. Длина седана Geometry A Pro составляет 4752 мм, хэтчбека Geometry C – 4432 мм, колесная база у машин совпадает – 2700 мм.

Колеса.ру

Колеса.ру

Колеса.ру

Пока рассекречен интерьер только «четырехдверки» M6. Впрочем, дореформенные электрокары внутри в целом повторяют друг друга, так что у хэтча G6 салон наверняка такой же, как у «эмки». А он полностью новый, тут иные передняя панель и рулевое колесо, площадка для беспроводной зарядки отныне является «продолжением» нового же центрального подлокотника. Наконец, увеличены экраны «приборки» и мультимедийной системы (10,2 и 14,6 дюйма соответственно против 5 и 12,3 дюйма у дорестайлинговых моделей). Мультимедиа – с операционной системой Harmony от Huawei.

Колеса.ру

Колеса.ру

О технике компания Geely не рассказала. Нынешние Geometry A Pro и Geometry C оснащены 204-сильным электромотором (установлен на передней оси), модели предложены с двумя вариантами батареи. Заявленная дальнобойность седана с базовым аккумулятором на 53 кВт*ч составляет 430 км, хэтча – 400 км, правда, оба показателя рассчитаны по устаревшему циклу NEDC. Geometry A Pro с топовой батареей емкостью 70 кВт*ч сможет проехать без зарядки 600 км, «пятидверка» — 550 км (также по циклу NEDC).

Колеса.ру

Колеса.ру