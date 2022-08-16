Узбекистан обогнал Россию по производству легковых автомобилей

С апреля по июнь 2022 года в Узбекистане было произведено больше автомобилей, чем в России. По прогнозам аналитиков, если тенденция сохранится, то разрыв между показателями двух стран может быть менее 100 тысяч автомобилей.

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина РИА Новости/Евгения Новоженина

Эти данные публикует Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). В июне в Узбекистане было выпущено 34 тысячи легковых машин, в то время как в России - 13,6 тысячи.

По итогам полугодия Россия пока впереди: 282 тысячи автомобилей сошли с отечественных конвейеров, в то время как в Узбекистане - 160,4 тысячи. Этот результат достигнут показателями производства за январь-март 2022 года. Но по сравнению с первым полугодием прошлого года в России наблюдается спад производства: тогда было выпущено 725,3 тысячи автомобилей.