«АвтоВАЗ» проводит отзывную кампанию Lada Vesta

Компания «АвтоВАЗ» решила провести превентивную сервисную кампанию по прошивке комбинации приборов модели Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада.Онлайн» со ссылкой на предписание завода и дилерский центр.

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По данным портала, «АвтоВАЗ» начал уведомлять владельцев автомобилей Lada Vesta о необходимости проверки обновлений программного обеспечения комбинации приборов в конце июля 2022 года. В компании уточнили, что модернизация связана с режимом работы лампы давления масла. Кроме того если ранее владелец Lada Vesta менял настройки комбинации приборов и устанавливали реальное отображение температуры двигателя, то после прошивки в рамках отзывной кампании эту настройку придется делать повторно.