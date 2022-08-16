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12 минут назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» проводит отзывную кампанию Lada Vesta

Елена Прошина

Компания «АвтоВАЗ» решила провести превентивную сервисную кампанию по прошивке комбинации приборов модели Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада.Онлайн» со ссылкой на предписание завода и дилерский центр.

«АвтоВАЗ» проводит отзывную кампанию Lada Vesta
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным портала, «АвтоВАЗ» начал уведомлять владельцев автомобилей Lada Vesta о необходимости проверки обновлений программного обеспечения комбинации приборов в конце июля 2022 года. В компании уточнили, что модернизация связана с режимом работы лампы давления масла. Кроме того если ранее владелец Lada Vesta менял настройки комбинации приборов и устанавливали реальное отображение температуры двигателя, то после прошивки в рамках отзывной кампании эту настройку придется делать повторно.

Известно, что в список на обновление попали почти 43 тысячи автомобилей с датой отгрузки от 17 сентября 2019 года по 5 июля 2022 года. Информация о данной отзывной кампании пока не появилась на сайтах Росстандарта и Lada.

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