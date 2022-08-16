В Подмосковье продают редкий BMW Z8

В подмосковном городе Домодедово выставили на продажу серебристый родстер BMW Z8 образца 2001 года. По словам продавца, который является вторым владельцем спорткара, за 20-летнюю историю автомобиль прошел всего восемь тысяч километров. Расстаться с машиной продавец готов за 25 миллионов рублей. За такую цену на мировых торгах продают идеально сохранившиеся аналогичные модели. О состоянии представленного экземпляра судить сложно.

Фото: motor.ru motor.ru

Продавец опубликовал всего четыре фотографии BMW Z8, по которым можно лишь частично оценить состояние кузова. Снимков интерьера, днища или подкапотного пространства владелец не приложил. Если верить заявленному пробегу в восемь тысяч километров, 20-летний родстер находится в идеальном состоянии.

BMW Z8 в кузове E52 выпускали с 1999 по 2003 годы. Всего немецкие инженеры выпустили менее шести тысяч двухдверок, дизайн которых стилизовали под раритетную модель 507 середины прошлого века. В движение автомобиль приводит 4,9-литровый V8, отдача которого составляет 400 лошадиных сил.

Агрегат комплектовали шестиступенчатой механической трансмиссией. Расстаться с родстером владелец готов за 25 миллионов рублей.