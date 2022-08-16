В Подмосковье продают редкий BMW Z8

В подмосковном городе Домодедово выставили на продажу серебристый родстер BMW Z8 образца 2001 года. По словам продавца, который является вторым владельцем спорткара, за 20-летнюю историю автомобиль прошел всего восемь тысяч километров. Расстаться с машиной продавец готов за 25 миллионов рублей. За такую цену на мировых торгах продают идеально сохранившиеся аналогичные модели. О состоянии представленного экземпляра судить сложно.
Продавец опубликовал всего четыре фотографии BMW Z8, по которым можно лишь частично оценить состояние кузова. Снимков интерьера, днища или подкапотного пространства владелец не приложил. Если верить заявленному пробегу в восемь тысяч километров, 20-летний родстер находится в идеальном состоянии.
BMW Z8 в кузове E52 выпускали с 1999 по 2003 годы. Всего немецкие инженеры выпустили менее шести тысяч двухдверок, дизайн которых стилизовали под раритетную модель 507 середины прошлого века. В движение автомобиль приводит 4,9-литровый V8, отдача которого составляет 400 лошадиных сил.
Агрегат комплектовали шестиступенчатой механической трансмиссией. Расстаться с родстером владелец готов за 25 миллионов рублей.
В начале мая на торги выставили редкий BMW M6 образца 1987 года. За идеально сохранившееся спорткупе, которое в народе прозвали «Акулий нос», планировали выручить 1,7 миллиона рублей.