Chevrolet показал спецверсию пикапа для тяжёлого бездорожья

Компания Chevrolet в коллаборация со специалистами фирмы American Expedition Vehicles разработали экстремальную модификацию пикапа Silverado. Новую брутальную спецверсию под названием ZR2 Bizon подготовили для передвижения по тяжелому бездорожью. От стандартного исполнения модели «Бизон» отличается некоторыми деталями экстерьера, множеством защитных элементов, а также доработанной трехлитровой дизельной «турбошестеркой».

Фото: Chevrolet Chevrolet

Внешне отличить «Бизона» от стандартного Silverado можно по чёрной радиаторной решетке, а также матовой отделке кузова и темной эмблеме. В салоне спецверсии появились новые коврики и тиснения на подголовниках. Вдобавок Bizon оборудовали стальными бамперами с усиленными буксировочными проушинами и рокер-панелями, а наиболее важные узлы снизу прикрыли защитными пластинами из бористой стали, изготовленными методом горячей штамповки.

Экстремальный Silverado получил 18-дюймовые колёса AEV с шинами Goodyear Wrangler Territory MT внешним диаметром 33 дюйма, амортизаторы Multimatic DSSV с золотниковыми клапанами, электронные блокировки спереди и сзади, а также особый внедорожный режим движения Terrain Mode для рок-кроулинга. Дорожный просвет Silverado ZR2 Bison равен 284 миллиметрам. Под капотом — 6,2-литровый V8 мощностью 426 лошадиных сил и 624 Нм крутящего момента, совмещенный с десятидиапазонным автоматом.

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Продажи Chevrolet Silverado ZR2 Bizon начнутся в начале 2023 года. Пикап оценили в 78 490 долларов (примерно 4,8 миллиона рублей по текущему курсу). Таким образом, «Бизон» будет дороже стандартной версии пикапа примерно на восемь тысяч долларов (около 480 000 рублей).