в Казахстане начали собирать собственные электромобили

В Казахском городе Шымкент изобрели собственный электродвигатель, который оказался недорогим в производстве и простым в обслуживании. Теперь двигатель хотят запустить в массовое производство. Об этом сообщает новостной портал «Хабар 24».
«Мы разработали собственный контроллер и оборудование для зарядки электродвигателей. Скоро все запатентуем и запустим в массовое производство. Это главная цель, к чему мы стремимся», – рассказывает инженер-механик Нурсултан Сейсенбай.
Изобретатели настроены серьёзно – по их словам, на реализацию проекта им уже пришлось потратить 500 тысяч долларов. «Наша мечта — наладить массовое производство электромобилей в Казахстане. Мы хотим, чтобы все права на изобретение, лицензии и прочее оставались в нашей стране. Такие условия мы будем ставить инвесторам», – добавил инженер.
Первые предложения от иностранных компаний уже поступили, Отечественные автоцентры тоже приглашают к сотрудничеству. Однако изобретатели ожидают определённых сложностей со стороны законодательства Казахстана. Как заявляют авторы проекта, в Казахстане тяжело даже просто оформить электромобиль, а тем более запустить массовое производство.
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