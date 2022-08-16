в Казахстане начали собирать собственные электромобили

Изобретатели настроены серьёзно – по их словам, на реализацию проекта им уже пришлось потратить 500 тысяч долларов. «Наша мечта — наладить массовое производство электромобилей в Казахстане. Мы хотим, чтобы все права на изобретение, лицензии и прочее оставались в нашей стране. Такие условия мы будем ставить инвесторам», – добавил инженер.