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56 минут назад

Новости автомира: в Казахстане начали собирать собственные электромобили

Елена Прошина

В Казахском городе Шымкент изобрели собственный электродвигатель, который оказался недорогим в производстве и простым в обслуживании. Теперь двигатель хотят запустить в массовое производство. Об этом сообщает новостной портал «Хабар 24».

в Казахстане начали собирать собственные электромобили
Фото: youtubeyoutube

«Мы разработали собственный контроллер и оборудование для зарядки электродвигателей. Скоро все запатентуем и запустим в массовое производство. Это главная цель, к чему мы стремимся», – рассказывает инженер-механик Нурсултан Сейсенбай.

Изобретатели настроены серьёзно – по их словам, на реализацию проекта им уже пришлось потратить 500 тысяч долларов. «Наша мечта — наладить массовое производство электромобилей в Казахстане. Мы хотим, чтобы все права на изобретение, лицензии и прочее оставались в нашей стране. Такие условия мы будем ставить инвесторам», – добавил инженер.

Первые предложения от иностранных компаний уже поступили, Отечественные автоцентры тоже приглашают к сотрудничеству. Однако изобретатели ожидают определённых сложностей со стороны законодательства Казахстана. Как заявляют авторы проекта, в Казахстане тяжело даже просто оформить электромобиль, а тем более запустить массовое производство.

Ранее была названа цена российского электромобиля Evolute. Пресс-служба бренда заявляет, что она будет составлять менее 3 миллионов рублей.

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