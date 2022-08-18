Параллельный импорт не помог увеличить ввоз легковушек в Россию

«По моим прогнозам, существенный рост импорта автомобилей по параллельному импорту придется на сентябрь-октябрь текущего года. До этого действующее законодательство предполагало наличие в автомобилях, например, кнопки ГЛОНАСС и были определенные сложности, юридические лица, по сути дела, не могли импортировать автомобили. Сейчас на законодательном уровне ввели определенные послабления. То, что в первый месяц статистика кажется не очень впечатляющей, не говорит о том, что что-то не работает, это говорит о том, что все только началось. В августе уже я думаю, что результаты будут, много будет и премиальных автомобилей, по которым сейчас в России отмечается наибольший дефицит, везутся BMW, Mercedes, Audi, Land Rover и многие другие.