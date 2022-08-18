Параллельный импорт не помог увеличить ввоз легковушек в Россию

Параллельный импорт пока никак не увеличил ввоз легковушек в Россию. Импорт по итогам июля составил 8016 автомобилей, следует из данных аналитического агентства «Автостат». Это число сопоставимо с результатами июня, но оно почти в два раза меньше, чем в начале года. В январе в Россию было ввезено 15 560 машин, в феврале — больше 21 395.
Это закономерно, объясняет руководитель пресс-службы «Автостата» Азат Тимерханов:
«В России упали объемы рынка, объемы производства и объем импорта. Сейчас людям не требуется то количество автомобилей, которое они покупали раньше. Параллельный импорт был запущен сравнительно недавно, ждать, что сейчас это резко пойдет в гору, преждевременно, потому что все равно нужно время на то, чтобы эти цепочки поставок были отлажены. Плюс надо учитывать специфику: по параллельному импорту выгоднее покупать более дорогие модели. Люди платят ту цену, по которой автомобиль продается на зарубежном рынке, плюс оплачивают услуги по доставке, чем дороже автомобиль, тем выгоднее его приобрести по параллельному импорту. Наоборот, на модели более низкого ценового сегмента выгоды нет.
Некоторые дилеры предлагают такие услуги, то есть через них можно купить автомобиль, ввезенный по параллельному импорту, при этом дилерам можно доплатить, чтобы они обеспечили условия гарантийного обслуживания. Но то, что там говорят, что якобы, например, из Эмиратов ввозятся автомобили, которые предназначены для их климата, что они могут быть без печки, залиты технические жидкости для более жарких стран, эти проблемы решаются, можно, условно говоря, все эти технические жидкости сменить».
Гораздо проще ввозить авто оказалось физическим лицам из-за особенностей оформления документов — это и таможня, и сертификация, и вопросы гарантийного обслуживания. «Физики» ввезли в Россию 20% от всех импортированных машин, хотя еще зимой эта доля не превышала 3%.
Параллельный импорт автомобилей среди дилерского сегмента пока не получил широкого распространения. Но он еще покажет свою эффективность, уверен генеральный директор Vector Market Research Дмитрий Чумаков:
«По моим прогнозам, существенный рост импорта автомобилей по параллельному импорту придется на сентябрь-октябрь текущего года. До этого действующее законодательство предполагало наличие в автомобилях, например, кнопки ГЛОНАСС и были определенные сложности, юридические лица, по сути дела, не могли импортировать автомобили. Сейчас на законодательном уровне ввели определенные послабления. То, что в первый месяц статистика кажется не очень впечатляющей, не говорит о том, что что-то не работает, это говорит о том, что все только началось. В августе уже я думаю, что результаты будут, много будет и премиальных автомобилей, по которым сейчас в России отмечается наибольший дефицит, везутся BMW, Mercedes, Audi, Land Rover и многие другие.
Правообладатели сейчас на самом-то деле искренне хотят продавать автомобили, особенно те, которые у них изначально были произведены для российского рынка. Они не выигрывают от такой ситуации, что у них на складах где-то в Европе или в других странах находятся автомобили, проведенные для российского рынка, которые они по понятным причинам не могут превратить в ликвидные финансовые ресурсы. Сейчас рынок сильно сжался, автомобили в дефиците, но очень скоро этот дефицит будет восполнен как благодаря каналам по параллельному импорту, так и благодаря тому, что на российский рынок будут выходить новые производители».
Дефицит автомашин сохраняется во всех сегментах, отмечают эксперты. При этом, по данным «Автостата», поставки активно продолжают китайские производители — 80% новых легковых автомобилей в России от них.
Параллельный импорт, то есть ввоз оригинальных товаров без согласия правообладателя, был разрешен в конце марта. В начале мая Минпромторг опубликовал перечень допущенных в него товаров, в него попали 50 автомобильных марок, преимущественно среднего, премиального и люксового сегментов.