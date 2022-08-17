Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+18° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: упрощенная Lada Granta лишилась хромированных элементов на кузове

Газета.Ruиещё 1

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» не будет устанавливать на упрощенную Lada Granta хромированные декоративные элементы. Об этом сообщает паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

Упрощенную Lada Granta лишили хрома на кузове
Фото: Lada Lada

«Lada Granta Classic' 22 лишилась хромированных декоративных элементов, шильдики на задней части автомобиля, эмблема на решетке радиатора, икс -образные накладки на переднем бампере, теперь имеют серую матовую поверхность», — говорится в сообщении.

Напомним, продажи упрощенной Lada Granta стартовали 16 июня. Седан в базовой комплектации стоит 678 300 руб., лифтбек – 698 300 руб., а универсал – 705 300 руб.

У упрощенных Lada Granta нет в комплектации антиблокировочной системы тормозов (ABS), подушки безопасности водителя, системы курсовой устойчивости (ESP), «ЭРА-ГЛОНАСС», преднатяжителей ремней безопасности и иммобилайзера.

Ранее «АвтоВАЗ» объявил о начале продаж внедорожника Lada Niva Legend в новой комплектации Classic 2022 модельного года. Стоимость автомобиля составляет от 647 600 руб.

Автоновости,Lada Granta,Lada,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители