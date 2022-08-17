Упрощенную Lada Granta лишили хрома на кузове

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» не будет устанавливать на упрощенную Lada Granta хромированные декоративные элементы. Об этом сообщает паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Lada Lada

«Lada Granta Classic' 22 лишилась хромированных декоративных элементов, шильдики на задней части автомобиля, эмблема на решетке радиатора, икс -образные накладки на переднем бампере, теперь имеют серую матовую поверхность», — говорится в сообщении.

Напомним, продажи упрощенной Lada Granta стартовали 16 июня. Седан в базовой комплектации стоит 678 300 руб., лифтбек – 698 300 руб., а универсал – 705 300 руб.

У упрощенных Lada Granta нет в комплектации антиблокировочной системы тормозов (ABS), подушки безопасности водителя, системы курсовой устойчивости (ESP), «ЭРА-ГЛОНАСС», преднатяжителей ремней безопасности и иммобилайзера.