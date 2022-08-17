Polestar выпустит электрический кабриолет под номером 6

Polestar подтвердила выпуск серийной модели на базе эффектного концепта O₂, показанного в марте. По словам главы компании Томаса Ингенлата, реакция общественности была настолько восторженной, что было принято решение превратить его в «товарный» кабриолет, который получит порядковый номер 6. Прием заказов на Polestar 6 уже открыт, однако ждать придется долго: несмотря на почти готовый к серии дизайн, на конвейер модель поставят только в 2026 году.

Фото: © Polestar © Polestar

О том, что O₂ пойдет в серию, Ингенлат намекнул еще на весенней премьере: он заявил, что компания не делает «бессмысленных» концептов, которые на годятся для производства. Главным изменением, вероятно, станет отсутствие дрона, который прилагался к шоу-кару. Он помещался в специальном отсеке и, по задумке Polestar, должен был следовать за автомобилем, делая снимки и видео с высоты.

Кабриолет с жесткой складной крышей построят на алюминиевой платформе, как у лифтбека Polestar 5, который должен выйти на рынок в 2024 году. То есть кабриолет тоже получит 800-вольтный аккумулятор и двухмоторную силовую установку, общая отдача которой составит 884 лошадиные силы и 900 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час он будет разгоняться за 3,2 секунды, а максимальную скорость ограничат 250 километрами в час.