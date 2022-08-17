Polestar выпустит электрический кабриолет под номером 6

Polestar подтвердила выпуск серийной модели на базе эффектного концепта O₂, показанного в марте. По словам главы компании Томаса Ингенлата, реакция общественности была настолько восторженной, что было принято решение превратить его в «товарный» кабриолет, который получит порядковый номер 6. Прием заказов на Polestar 6 уже открыт, однако ждать придется долго: несмотря на почти готовый к серии дизайн, на конвейер модель поставят только в 2026 году.
О том, что O₂ пойдет в серию, Ингенлат намекнул еще на весенней премьере: он заявил, что компания не делает «бессмысленных» концептов, которые на годятся для производства. Главным изменением, вероятно, станет отсутствие дрона, который прилагался к шоу-кару. Он помещался в специальном отсеке и, по задумке Polestar, должен был следовать за автомобилем, делая снимки и видео с высоты.
Кабриолет с жесткой складной крышей построят на алюминиевой платформе, как у лифтбека Polestar 5, который должен выйти на рынок в 2024 году. То есть кабриолет тоже получит 800-вольтный аккумулятор и двухмоторную силовую установку, общая отдача которой составит 884 лошадиные силы и 900 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час он будет разгоняться за 3,2 секунды, а максимальную скорость ограничат 250 километрами в час.
Сначала Polestar выпустит ограниченную 500 пронумерованными экземплярами версию LA Concept. Один из них можно предзаказать уже сейчас, внеся 25 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей). Такие кабриолеты получат особую голубую окраску Sky, 21-дюймовые легкосплавные колесные диски и отделку салона из экологичных материалов.