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50 минут назад

Новости автомира: Volkswagen ID.4 дебютирует в стартовой комплектации за 39 тысяч долларов

ПроКроссовер.ру

Новый Volkswagen ID.4 начального уровня поступит в продажу в США этой осенью по цене от 38 790 долларов. Тем временем все остальные спецификации получают обновление в середине жизни. Модельный год 2023 приносит небольшие стилистические изменения, такие как глянцевая черная отделка на переднем бампере и увеличенный 12-дюймовый информационно-развлекательный дисплей вместо старого 10-дюймового.

Продажи Volkswagen ID.4 начального уровня стартуют с отметки $39 тысяч
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру
ПроКроссовер.ру

Внесены изменения в систему предотвращения лобовых столкновений, которая теперь должна знать о велосипедистах. Кроме того, все версии ID.4 теперь имеют расширенные функции помощи при парковке.

ПроКроссовер.ру

Новая базовая версия оснащена тяговой батареей мощностью 62 кВтч, рассчитанной на 335 км пробега — на 108 км меньше, чем у других спецификаций. Он по-прежнему поставляется со светодиодными фарами и 19-дюймовыми колесами. Салон отделан тканью и кожзаменителем, есть двухзонный климат-контроль, сиденья с подогревом, аудиосистема состоит из шести динамиков.

Автоновости,Volkswagen,
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