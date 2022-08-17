Продажи Volkswagen ID.4 начального уровня стартуют с отметки $39 тысяч

Новый Volkswagen ID.4 начального уровня поступит в продажу в США этой осенью по цене от 38 790 долларов. Тем временем все остальные спецификации получают обновление в середине жизни. Модельный год 2023 приносит небольшие стилистические изменения, такие как глянцевая черная отделка на переднем бампере и увеличенный 12-дюймовый информационно-развлекательный дисплей вместо старого 10-дюймового.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

ПроКроссовер.ру

Внесены изменения в систему предотвращения лобовых столкновений, которая теперь должна знать о велосипедистах. Кроме того, все версии ID.4 теперь имеют расширенные функции помощи при парковке.

ПроКроссовер.ру