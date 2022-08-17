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58 минут назад

Новости автомира: АвтоВАЗ отзывает тысячи Lada Vesta из-за ложной ошибки давления масла

Российская Газета

Дилеры Lada начали реализацию отзывной кампании, связанной с "переконфигурированием комбинации приборов семейства автомобилей Vesta".

АвтоВАЗ отзывает тысячи Lada Vesta
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

Под переконфигурированием комбинации приборов следует понимать обновление прошивки панели: некорректно работает индикация давления масла.

По данным сайта "Лада.онлайн" в сервисной акции участвует почти 43 тысячи машин, отгруженных с 17 сентября 2019 года по 5 июля 2022 года.

Прошлый масштабный отзыв Lada касался автомобилей Xray: в начале 2021 года Росстандарт сообщил, что у 9,3 тысячи машин может быть обнаружено повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления модели.

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