АвтоВАЗ отзывает тысячи Lada Vesta

Дилеры Lada начали реализацию отзывной кампании, связанной с "переконфигурированием комбинации приборов семейства автомобилей Vesta".
Под переконфигурированием комбинации приборов следует понимать обновление прошивки панели: некорректно работает индикация давления масла.
По данным сайта "Лада.онлайн" в сервисной акции участвует почти 43 тысячи машин, отгруженных с 17 сентября 2019 года по 5 июля 2022 года.
Прошлый масштабный отзыв Lada касался автомобилей Xray: в начале 2021 года Росстандарт сообщил, что у 9,3 тысячи машин может быть обнаружено повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления модели.