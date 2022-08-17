ВАЗ-2109 продают по цене двух iPhone

На сайте «Auto.ru» появилось объявление о продаже хорошо сохранившегося ВАЗ-2109 с коротким хвостом и в классическом вишневом цвете кузова. За автомобиль 1989 года выпуска с пробегом меньше двух тысяч километров продавец просит 289 тысяч рублей, что сопоставимо со стоимостью двух новых iPhone, – это сравнительно дешево за машину в таком состоянии. «Ностальгия родом из СССР, — пишет автор объявления. — Кто помнит лучшие машины 80-90 годов!»

Фото: © Auto.ru © Auto.ru

По словам продавца, автомобиль отлично сохранился «для своих лет и цены», однако «за миллион ее в музей не продать». На фотографиях можно заметить, что капот автомобиля лежит криво, а на оконных рамках имеются потертости. В салоне – отличающийся по цвету пластик приборной панели.

Выставленный на продажу ВАЗ-2109 оснащен карбюраторной рядной «четверкой» 1.5 мощностью 72 лошадиные силы и механической коробкой передач. На одометре автомобиля указан пробег 1329 километров.

Идеальным новым владельцем для «Самары» продавец видит ценителя автомобильной классики конца прошлого века, ностальгирующего по советскому времени.