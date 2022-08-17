ВАЗ-2109 продают по цене двух iPhone

На сайте «Auto.ru» появилось объявление о продаже хорошо сохранившегося ВАЗ-2109 с коротким хвостом и в классическом вишневом цвете кузова. За автомобиль 1989 года выпуска с пробегом меньше двух тысяч километров продавец просит 289 тысяч рублей, что сопоставимо со стоимостью двух новых iPhone, – это сравнительно дешево за машину в таком состоянии. «Ностальгия родом из СССР, — пишет автор объявления. — Кто помнит лучшие машины 80-90 годов!»
По словам продавца, автомобиль отлично сохранился «для своих лет и цены», однако «за миллион ее в музей не продать». На фотографиях можно заметить, что капот автомобиля лежит криво, а на оконных рамках имеются потертости. В салоне – отличающийся по цвету пластик приборной панели.
Выставленный на продажу ВАЗ-2109 оснащен карбюраторной рядной «четверкой» 1.5 мощностью 72 лошадиные силы и механической коробкой передач. На одометре автомобиля указан пробег 1329 километров.
Идеальным новым владельцем для «Самары» продавец видит ценителя автомобильной классики конца прошлого века, ностальгирующего по советскому времени.
Эту же модель можно найти на Auto.ru как дороже, так и дешевле. Из дорогих примеров – ВАЗ-21099 2004 года выпуска стоимостью 950 тысяч рублей или ВАЗ-2109 (тоже с коротким крылом) 1991 года, который оценили в 1 миллион рублей. Есть и вариант за 260 тысяч рублей за машину «в состоянии новой» после капитального ремонта.