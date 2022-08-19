Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+21° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Honda Jazz/Fit проходит обновление

ПроКроссовер.руиещё 1

Honda обновила свою модель Fit (также известную как Jazz в Европе), наделив ее большей мощностью и добавив к ней более спортивный внешний вид. Пока дебютировала только версия JDM.

Honda Jazz/Fit проходит обновление
Фото: Honda Honda

Honda утверждает, что в этой последней модификации Fit стал более мощным, но не уточняет, касается ли это бензиновой или частично электрической версии автомобиля. Конкретные цифры также пока не известны. В текущем поколении гибридный вариант развивает мощность 109 л.с. и крутящий момент.

Honda

Покупатели в Японии теперь также могут рассмотреть возможность приобретения Fit RS, специальной отделки салона с ярко выраженной решеткой радиатора, агрессивными бамперами, задним спойлером и новыми колесами. В салоне все остается как есть, где панель цифровых приборов по-прежнему имеет размер 7 дюймов от угла к углу, а размер информационно-развлекательного дисплея составляет всего 9 дюймов.

Автоновости,Honda Jazz,Honda,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители