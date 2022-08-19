Honda Jazz/Fit проходит обновление

Honda обновила свою модель Fit (также известную как Jazz в Европе), наделив ее большей мощностью и добавив к ней более спортивный внешний вид. Пока дебютировала только версия JDM.

Фото: Honda Honda

Honda утверждает, что в этой последней модификации Fit стал более мощным, но не уточняет, касается ли это бензиновой или частично электрической версии автомобиля. Конкретные цифры также пока не известны. В текущем поколении гибридный вариант развивает мощность 109 л.с. и крутящий момент.

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