Honda Jazz/Fit проходит обновление

Honda обновила свою модель Fit (также известную как Jazz в Европе), наделив ее большей мощностью и добавив к ней более спортивный внешний вид. Пока дебютировала только версия JDM.
Honda утверждает, что в этой последней модификации Fit стал более мощным, но не уточняет, касается ли это бензиновой или частично электрической версии автомобиля. Конкретные цифры также пока не известны. В текущем поколении гибридный вариант развивает мощность 109 л.с. и крутящий момент.
Покупатели в Японии теперь также могут рассмотреть возможность приобретения Fit RS, специальной отделки салона с ярко выраженной решеткой радиатора, агрессивными бамперами, задним спойлером и новыми колесами. В салоне все остается как есть, где панель цифровых приборов по-прежнему имеет размер 7 дюймов от угла к углу, а размер информационно-развлекательного дисплея составляет всего 9 дюймов.