Водителя самоката лишили прав за пьяную езду

Мужчину лишили прав за управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения в Свердловской области. Об этом сообщает портал ku66.ru.
Отмечается, что мужчина был задержан полицией в городе Каменск-Уральский. Нарушитель передвигался на электросамокате мощностью 2000 ватт по проезжей части. При этом, как позже выяснилось, он был пьян.
Суд вынес постановление о признании гражданина виновным по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного штрафа 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев.