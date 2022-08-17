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1 час назад

Новости автомира: на Урале водителя самоката лишили прав за пьяную езду

Газета.Ru

Мужчину лишили прав за управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения в Свердловской области. Об этом сообщает портал ku66.ru.

Водителя самоката лишили прав за пьяную езду
Фото: pexels.compexels.com

Отмечается, что мужчина был задержан полицией в городе Каменск-Уральский. Нарушитель передвигался на электросамокате мощностью 2000 ватт по проезжей части. При этом, как позже выяснилось, он был пьян.

Суд вынес постановление о признании гражданина виновным по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного штрафа 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев.

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