Как отличить упрощенную Lada Granta от нормальной

Компания «АвтоВАЗ» решила сделать упрощенные Lada Granta более заметными. Автомобили лишились хромированных элементов на кузове. Об этом пишет iXBT.com со ссылкой на паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».
Теперь на машинах в комплектации Classic 2022 модельного года эмблема на решетке радиатора, шильдики на корме и X-образные накладки на переднем бампере имеют серую матовую поверхность.
Ранее Lada Granta Classic '22 уже лишилась подушки безопасности, систем ABS, ESC и ESP, преднатяжителей ремней безопасности и иммобилайзера. Это связано с проблемами с поставками импортных комплектующих. Однако на этой неделе компания возобновила сборку автомобилей с подушками безопасности.
Напомним, продажи Lada Granta Classic '22 начались в середине июня. Стоимость седана составляет от 678 300 рублей, лифтбека – 698 300 рублей, универсала – 705 300 рублей. Можно воспользоваться системой «трейд-ин» со скидкой 20 000 рублей.