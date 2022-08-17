Публике показали новый российский автобус с полным приводом

На армейской выставке в Подмосковье продемонстрировали новый полноприводный автобус «Вектор Некст 4х4».

Эту машину сделала нижегородская компания «Автоуслуги» на базе стандартной модели «Вектор Некст», которая выпускается Павловским автобусным заводом. Прототип получил такую же трансмиссию, как и грузовик «ГАЗ Садко Некст»: подключаемый полный привод, понижающая передача, блокировки межколёсных дифференциалов.

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От обычного «Вектора» новинка также отличается увеличенными колёсными арками, пластиковыми накладками по периметру кузова и внушительным дорожным просветом — 40 см. Силовой агрегат стандартный: турбодизель ЯМЗ объёмом 4,4 литра (169 л. с.) в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой.

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В салоне полноприводного автобуса — 21 пассажирское сиденье. Разработчики планируют сделать также версии с отдельным грузовым отсеком для пожарных, спасателей, полицейских и других служб.

Новинка может стать заменой устаревшему полноприводному автобусу ПАЗ-3206, который выпускается с 1994 года