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2 часа назад

Новости автомира: показан новый российский автобус с полным приводом. Первая информация

Wroom.ru

На армейской выставке в Подмосковье продемонстрировали новый полноприводный автобус «Вектор Некст 4х4».

Публике показали новый российский автобус с полным приводом
Фото: Wroom.ruWroom.ru

Эту машину сделала нижегородская компания «Автоуслуги» на базе стандартной модели «Вектор Некст», которая выпускается Павловским автобусным заводом. Прототип получил такую же трансмиссию, как и грузовик «ГАЗ Садко Некст»: подключаемый полный привод, понижающая передача, блокировки межколёсных дифференциалов.

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От обычного «Вектора» новинка также отличается увеличенными колёсными арками, пластиковыми накладками по периметру кузова и внушительным дорожным просветом — 40 см. Силовой агрегат стандартный: турбодизель ЯМЗ объёмом 4,4 литра (169 л. с.) в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой.

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В салоне полноприводного автобуса — 21 пассажирское сиденье. Разработчики планируют сделать также версии с отдельным грузовым отсеком для пожарных, спасателей, полицейских и других служб.

Новинка может стать заменой устаревшему полноприводному автобусу ПАЗ-3206, который выпускается с 1994 года

Пока проект «Вектор Некст 4х4» находится на начальной стадии, но весной 2023 года компания планирует сертифицировать новую модель. Когда начнётся выпуск таких автобусов, пока не сообщается.

Автоновости,Павловский автобус,Автодизель,
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