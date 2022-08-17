BMW начала испытания электрического i4 M50

«На базе i4 M50 было создано полностью электрическое купе с измененным кузовом в типичном для BMW M стиле», — BMW.

Фото: Max-cars.ru Max-cars.ru

M-подразделение немецкого автомобильного бренда BMW объявило старт практических испытаний концепта электромобиля с высокой мощностью. Как стало известно «Max-Cars», концепт построили на базе BMW i4. Купе получило расширенный кузов, который позволил интегрировать четыре электромотора на каждое колесо по отдельности.

Концепт получил не только четыре электродвигателя, но и специальную систему управления мощностью. Она учитывает необходимый крутящий момент для каждого отдельного колеса с учетом условий вождения. Система считывает скорость движения, поворот руля, положение педали акселератора и другие параметры, которые позволяют обеспечивать максимальную эффективность, управляемость и мощность в конкретных условиях.

Новая платформа уже испытана на виртуальных и реальных стендах, но пока не проверена в реальных условиях. Для этого и был создан концепт, который начал наматывать первые километры по реальным дорогам. Это нужно для окончательной настройки системы и шасси. В итоге должен получиться высокопроизводительный электромобиль BMW M-серии. Разработчики надеются, что смогут сохранить эмоции от вождения.