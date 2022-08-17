Четверть россиян купит новый китайский автомобиль вместо подержанного европейского

Специалисты сервиса «Авито Авто» провели опрос, в рамках которого выяснили, готовы ли россияне рассматривать к покупке новые машины китайских брендов наравне с подержанными моделями европейских марок.

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В опросе участвовало 6000 автомобилистов из разных регионов России. Выяснилось, что большая часть респондентов на данный момент не готова отказаться от покупки подержанных автомобилей европейских брендов в пользу китайских машин, даже невзирая на возможность купить нового «китайца» по цене европейского авто с пробегом.

В частности, 52% участников опроса отдали предпочтение европейским подержанным автомобилям, а 25% опрошенных выбрали китайскую машину. Среди основных преимуществ авто из КНР респонденты выделили бюджетность (57%), доступность деталей (50%) и широкую модельную линейку (33%).

Из основных достоинств европейских машин с пробегом были отмечены надежность (52%), безопасность (39%), широкая модельная линейка (30%) и высокая ликвидность (30%).

Из потенциальных минусов авто с пробегом из Европы респонденты чаще всего указывали дорогостоящий ремонт (59%), высокую стоимость (37%) и непрозрачную историю владения (30%).