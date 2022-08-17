Покупатель бракованной Lada отсудил ее двойную стоимость

Житель Екатеринбурга отсудил у автосалона почти 700 тысяч рублей за бракованную Lada Kalina. Примечательно, что машину он купил за 300 тысяч.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Максим Богодвид/РИА Новости

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области, мужчина оплатил 160 тысяч стоимости автомобиля по программе трейд-ин, отдав автосалону свою старую машину. На оставшуюся сумму он оформил банковский кредит сроком на 5 лет.

Однако после покупки выяснилось, что приобретенная им Kalina имеет недостатки. При заключении договора купли-продажи они отражены не были.

Покупатель обратился в консультационный пункт для потребителей, там ему посоветовали написать жалобу в Роспотребнадзор и претензию продавцу с требованием соразмерно уменьшить цену некачественного автомобиля. Он так и сделал. На основании административного расследования Роспотребнадзор оштрафовал автосалон на 100 тысяч рублей за введение покупателя в заблуждение относительно потребительских свойств товара.

На претензию, в которой мужчина просил автосалон уменьшить стоимость автомобиля на 100 тысяч рублей, продавец не ответил. Тогда покупатель обратился в суд.