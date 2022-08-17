Покупатель бракованной Lada отсудил ее двойную стоимость

Житель Екатеринбурга отсудил у автосалона почти 700 тысяч рублей за бракованную Lada Kalina. Примечательно, что машину он купил за 300 тысяч.
Как сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области, мужчина оплатил 160 тысяч стоимости автомобиля по программе трейд-ин, отдав автосалону свою старую машину. На оставшуюся сумму он оформил банковский кредит сроком на 5 лет.
Однако после покупки выяснилось, что приобретенная им Kalina имеет недостатки. При заключении договора купли-продажи они отражены не были.
Покупатель обратился в консультационный пункт для потребителей, там ему посоветовали написать жалобу в Роспотребнадзор и претензию продавцу с требованием соразмерно уменьшить цену некачественного автомобиля. Он так и сделал. На основании административного расследования Роспотребнадзор оштрафовал автосалон на 100 тысяч рублей за введение покупателя в заблуждение относительно потребительских свойств товара.
На претензию, в которой мужчина просил автосалон уменьшить стоимость автомобиля на 100 тысяч рублей, продавец не ответил. Тогда покупатель обратился в суд.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга иск удовлетворил и взыскал с автосалона части стоимости автомобиля, неустойку, почтовые расходы, штраф и моральный вред. Общая сумма составила 684,5 тысячи рублей.