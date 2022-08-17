У «антикризисной» Lada Granta появилась коммерческая версия

Дочерняя компания АвтоВАЗа , АО «ПСА ВИС-АВТО», объявила о возобновлении продаж коммерческой Lada Granta . За основу взяли «антикризисную» версию модели Granta Classic’22, на базе которой построили 11 модификаций с различными типами грузового отсека. В их числе открытый борт, удлиненная платформа, фургон объемом 3,5-3,9 кубических метров, изотермический фургон и изотермический фургон с холодильной установкой. Грузоподъемность варьируется от 790 до 915 килограммов в зависимости от модификации.

Упрощенную Lada Granta производят с начала лета. Первое время с конвейера сходили автомобили без SOS-кнопки, но в августе ее вернули в список базовой комплектации. На очереди подушки безопасности: по словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, их снова начнут устанавливать на Гранту до конца августа. А вот ситуация с антиблокировочной системой тормозов сложнее – выпуск машин с ABS запустят в течение следующего года.