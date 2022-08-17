Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+18° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: у «антикризисной» Lada Granta появилась коммерческая версия

Motor.ru

Дочерняя компания АвтоВАЗа, АО «ПСА ВИС-АВТО», объявила о возобновлении продаж коммерческой Lada Granta. За основу взяли «антикризисную» версию модели Granta Classic’22, на базе которой построили 11 модификаций с различными типами грузового отсека. В их числе открытый борт, удлиненная платформа, фургон объемом 3,5-3,9 кубических метров, изотермический фургон и изотермический фургон с холодильной установкой. Грузоподъемность варьируется от 790 до 915 килограммов в зависимости от модификации.

У «антикризисной» Lada Granta появилась коммерческая версия
Фото: © Lada© Lada

Все перечисленные модификации Гранты имеют полурамную компоновку с задней рессорной подвеской и двухместную кабину. Двигатель – 1,6-литровый мощностью 90 лошадиных сил. В список стандартного оснащения включены система ЭРА-ГЛОНАСС с механической активацией, электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, бортовой компьютер и аудиоподготовка.

Упрощенную Lada Granta производят с начала лета. Первое время с конвейера сходили автомобили без SOS-кнопки, но в августе ее вернули в список базовой комплектации. На очереди подушки безопасности: по словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, их снова начнут устанавливать на Гранту до конца августа. А вот ситуация с антиблокировочной системой тормозов сложнее – выпуск машин с ABS запустят в течение следующего года.

Автоновости,Lada Granta,Lada,Максим Соколов,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители