В России подорожали автомобили двух марок

Аналитическое агентство «Автостат» установило, что в период с 1 по 15 августа лишь две компании подняли цены на новые автомобили. Так, в начале месяца Lada Granta Classic’22 в исполнениях Drive Active и Comfort подрожала на пять и 44 тысячи рублей соответственно, а Lada Largus прибавила 65 тысяч рублей. Кроме того, на 4–22 процента или на 137-160 тысяч рублей выросла стоимость всех моделей MINI. Эксперты пришли к выводу, что после резкого весеннего удорожания большинство автомобильных марок, представленных на российском рынке, перестали корректировать прайс-листы на ежемесячной основе.

Фото: motor.ru motor.ru

Что касается Lada, то рекомендованная АвтоВАЗом стоимость самого доступного Largus — универсала — на сегодняшний день составляет минимум 1 300 900 рублей. При этом полноценно производство модели так и не запустили, однако в середине июля была выпущена партия из 1,8 тысячи машин из накопленных комплектующих. «Антикризисная» Granta Drive Active по состоянию на середину августа стоит 809,9 тысячи рублей, а модель в комплектации Comfort’22 – от 815,5 тысячи рублей.

MINI в свою очередь вернул рекомендованные розничные цены на российский сайт после нескольких месяцев их отсутствия. Стоимость всех моделей увеличилась: например, Clubman подорожал по сравнению с февралем на 4,1-18,1 процента (137-590 тысяч рублей), а Countryman разом прибавил 5,6 до 17,3 процента (197,1-590 тысяч рублей). Трехдверный MINI One теперь стоит от 2 640 000 до 3 670 000 рублей, что на 9,8-22 процента больше, чем в феврале.