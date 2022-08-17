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1 час назад

Новости автомира: на Урале водителя самоката лишили прав за пьяную езду

Никита Бородкин

Уроженца Курганской области лишили прав за управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает ku66.ru, инцидент произошел в городе Каменск-Уральский в Свердловской области.

На Урале водителя самоката лишили прав за пьяную езду
Фото: ТАССТАСС

В момент задержания полицией нарушитель ехал на устройстве мощностью 2000 ватт по проезжей части. Правоохранители составили отношении в отношении мужчины административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Позднее суд признал гражданина виновным в правонарушении и оштрафовал на 30 тысяч рублей, также лишив водительских прав на 1,5 года.

В ГИБДД напомнили, что электросамокаты мощностью двигателя более 250 ватт относятся к категории мопедов, а для управления ими требуется получить права категории М. Человек на подобном устройстве является водителем, а значит должен соблюдать правила дорожного движения.

Автоновости,ГИБДД,
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