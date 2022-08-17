Ладья у Lada больше не блестит

Портал «Лада.Онлайн» выяснил, что официальные дилеры Lada получили уведомление «Об изменении в составе автомобилей за июль 2022 года», и среди прочего в списке упоминается покрытие молдингов и эмблем эмалью металлического цвета (Metalux). Ранее эти детали были хромированными. Проще говоря, автомобили Lada, а именно Granta и ее Cross-версия, лишились блестящего декора и отныне он будет серебристо-матовым.

Фото: Онлайн Онлайн

Приводится список деталей, которые теперь будут матовыми: верхние и нижние молдинги переднего бампера (тот самый Х-фейс), орнамент задка и крышки багажника, а также заводской знак в форме ладьи. Затронут ли изменения другие модели, кроме Granta, не уточняется.

Лада.Онлайн

Помимо упрощенной версии Lada Granta, АвтоВАЗ возобновил сборку Niva Legend, а на днях на конвейер вернулась и Niva Travel. Largus выпустили партий из 1,8 тысячи экземпляров, а XRay, с большой долей вероятности, отправят в отставку. Что же касается Lada Vesta, то ее сборку переносят из Ижевска в Тольятти – ожидается, что этот процесс продлится до марта следующего года.

Возвращаясь к логотипу Lada, ладье, то его дизайн обновили в прошлом году. На смену трехмерной эмблеме пришла двухмерная с более плавными и чистыми линиями. Изменился и шрифт написания Lada — он стал проще для восприятия.