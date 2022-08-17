Представлен ещё один Kia Sportage

Компания Kia опубликовала фотографии ещё одного Sportage — теперь для рынка Китая. В Поднебесной кроссовер по умолчанию будет идти с «внедорожным» декором и бензиновым турбодвигателем 2.0 мощностью 236 лошадиных сил. Но в остальном автомобиль мало чем будет отличаться от тех машин, что продаются в Америке, Корее, Австралии и России.

Фото: motor.ru motor.ru

Нынешний Kia Sportage (NQ5) выпускают с 2021 года, и в разных странах он продается с разными силовыми агрегатами. В моторной гамме южнокорейского и европейского Sportage есть турбомотор 1.6 T-GDI (180 сил и 265 Нм), дизели 1.6 и 2.0 (115, 136 и 186 сил) и гибридные установки на базе двигателя 1.6 Smartstream, но американскому кроссоверу положен лишь «атмосферник» 2.5 с отдачей 190 сил.

В Китае же Sportage будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 2.0, которая выдает 236 «лошадок», причем модель только-только готовится выйти на рынок. Судя по фотографиям, для КНР предназначен длиннобазный Sportage, как в Америке, Корее, Австралии и России.

У машин одинаковая колесная база, но незначительно отличаются размеры. По умолчанию версия для Поднебесной будет идти с «внедорожным» декором, поэтому на снимках она выглядит как американский Sportage X-Pro).