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36 минут назад

Новости автомира: в Москве полиция задержала 11 байкеров за инсценировки ДТП

Газета.Ru

Столичные полицейские задержали 11 байкеров, которые занимались инсценировками страховых случаев с мототехникой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Москвы.

В Москве полиция задержала 11 байкеров за инсценировки ДТП
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Предварительно установлено, что на территории Москвы в период с 2020 по 2021 год действовала организованная группа, которая занималась инсценировкой случаев ДТП с мотоциклами для получения выплат от страховой компании», — говорится в сообщении.

Так, злоумышленники повреждали свой мотоцикл, после чего получали выплаты от страховой компании, которые варьировались от 400 тыс. до 1,2 млн руб. В общей сложности, байкеры незаконно получили по полисам более 60 млн руб.

Отмечается, что в группе трое злоумышленников занимали руководящие роли. Они вербовали новых участников, а также подыскивали места для инсценировок. По данным полиции, фигуранты дела могут быть причастны к 70 подобным случаям. Возбуждено 6 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования».

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