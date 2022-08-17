В Москве полиция задержала 11 байкеров за инсценировки ДТП

Столичные полицейские задержали 11 байкеров, которые занимались инсценировками страховых случаев с мототехникой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Москвы.

«Предварительно установлено, что на территории Москвы в период с 2020 по 2021 год действовала организованная группа, которая занималась инсценировкой случаев ДТП с мотоциклами для получения выплат от страховой компании», — говорится в сообщении.

Так, злоумышленники повреждали свой мотоцикл, после чего получали выплаты от страховой компании, которые варьировались от 400 тыс. до 1,2 млн руб. В общей сложности, байкеры незаконно получили по полисам более 60 млн руб.