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12 минут назад

Новости автомира: зарядные станции Tesla оказались вне закона

Lenta.ru

Зарядные станции Tesla могут оказаться под запретом в Германии из-за местных законов. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

Зарядные станции Tesla признали незаконными
Фото: Shutterstock Shutterstock

По словам журналистов медиа, станции Supercharger от Tesla признали вне закона. Специалисты выяснили, что электрические заправки не соответствуют строгим законам государства, так как не имеют счетчика, демонстрирующего расход электричества в киловатт-часах.

Авторы объяснили, что штатные зарядники Tesla не оснащаются подобным счетчиком, так как автопроизводитель сообщает информацию о процессе заряда на экране автомобиля или в мобильном приложении. Специалисты заметили, что станции многих провайдеры также не соответствуют местному регламенту, однако Tesla считается самым крупным нарушителем — корпорация имеет в Германии большую сеть Supercharger. Так, около 40 станций расположены недалеко от Дюссельдорфа, стоимость заправки составляет 70 центов за киловатт-час электроэнергии.

В разговоре с журналистами глава Баварского государственного управления мер и весов Томас Веберпалс заявил, что в настоящий момент правительство не собирается штрафовать Tesla и закрывать электрические заправки. По словам чиновника, американской компании нужно всего лишь модернизировать свои станции.

В конце июля автопроизводитель Ford начал тестировать в Германии роботизированную зарядку для электромобилей. Новое устройство предназначено для обслуживания автомобиля без участия водителя.

Автоновости,Tesla,Ford,
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