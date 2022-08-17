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2 часа назад

Новости автомира: Mitsubishi Outlander по «параллельному импорту» оказался дешевле официального

Лера Букина

В 2021 году был официально представлен кроссовер Mitsubishi Outlander, однако из-за пандемии и ситуации на Украине поставки прекратились. Но россияне могут купить модель четвертого поколения без пробега благодаря параллельному импорту, сообщает «АвтоВзгляд».

Mitsubishi Outlander по «параллельному импорту» оказался дешевле официального
Фото: MitsubishiMitsubishi

«Предложений, мягко говоря, немало: представлены, как автомобили с минимальным пробегом, так и вообще без оного, в разных комплектациях. Ценник стартует с отметки в 2 500 000 рублей за «пробежную» с легкими дефектами и «успокаивается» на 3 900 000 за новый кроссовер в максимальной комплектации», - пишет портал.

Также отмечается, что даже в случае официального запуска поставок автомобили у дилеров будут стоить намного дороже.

Появление параллельного импорта создаст на рынке новых автомобилей внеплановый вид конкуренции между «официалами» и «неофициалами», указывает «АвтоВзгляд».

«А поскольку главным аргументом всегда будет цена, то наивысшие шансы есть именно у последних», - подчеркивает портал.

Ранее газета International Business Times сообщила, что ведущий автопроизводитель Ирана Iran Khodro заявил о намерении заняться экспортом своих машин на территорию России.

Автоновости,Iran Khodro,Mitsubishi Outlander,Mitsubishi,
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