Mitsubishi Outlander по «параллельному импорту» оказался дешевле официального

В 2021 году был официально представлен кроссовер Mitsubishi Outlander, однако из-за пандемии и ситуации на Украине поставки прекратились. Но россияне могут купить модель четвертого поколения без пробега благодаря параллельному импорту, сообщает «АвтоВзгляд».
«Предложений, мягко говоря, немало: представлены, как автомобили с минимальным пробегом, так и вообще без оного, в разных комплектациях. Ценник стартует с отметки в 2 500 000 рублей за «пробежную» с легкими дефектами и «успокаивается» на 3 900 000 за новый кроссовер в максимальной комплектации», - пишет портал.
Также отмечается, что даже в случае официального запуска поставок автомобили у дилеров будут стоить намного дороже.
Появление параллельного импорта создаст на рынке новых автомобилей внеплановый вид конкуренции между «официалами» и «неофициалами», указывает «АвтоВзгляд».
«А поскольку главным аргументом всегда будет цена, то наивысшие шансы есть именно у последних», - подчеркивает портал.
Ранее газета International Business Times сообщила, что ведущий автопроизводитель Ирана Iran Khodro заявил о намерении заняться экспортом своих машин на территорию России.