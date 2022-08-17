Mitsubishi Outlander по «параллельному импорту» оказался дешевле официального

«Предложений, мягко говоря, немало: представлены, как автомобили с минимальным пробегом, так и вообще без оного, в разных комплектациях. Ценник стартует с отметки в 2 500 000 рублей за «пробежную» с легкими дефектами и «успокаивается» на 3 900 000 за новый кроссовер в максимальной комплектации», - пишет портал.