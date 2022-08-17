В США объявлен масштабный отзыв внедорожников General Motors. Оказалось, что мексиканский поставщик ремней безопасности нарушил производственный процесс, в результате чего на Cadillac Escalade, GMC Yukon, Chevrolet Suburban и Tahoe 2021 и 2022 модельных годов могут быть установлены дефектные ремни третьего ряда. Речь идет об автомобилях, произведенных с 11 ноября 2019 года по 27 мая этого года.

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Уточняется, что операторы мексиканского завода-поставщика ремней безопасности «не соблюдали должным образом производственные процессы и непреднамеренно пропустили этап формирования заклепок».

Всего в сервисные центры направят 484 155 экземпляров Cadillac Escalade, GMC Yukon, Chevrolet Suburban и Tahoe. Специалисты проверят крепления ремней безопасности третьего ряда и, при необходимости, заменят их на новые. По оценкам General Motors, проблема характерна лишь для двух процентов от общего числа отозванных машин, то есть фактически ремонт потребуется примерно девяти тысячам внедорожников.