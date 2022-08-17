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1 час назад

Новости автомира: почти полмиллиона внедорожников General Motors отправят в ремонт из-за ремней

В США объявлен масштабный отзыв внедорожников General Motors. Оказалось, что мексиканский поставщик ремней безопасности нарушил производственный процесс, в результате чего на Cadillac Escalade, GMC Yukon, Chevrolet Suburban и Tahoe 2021 и 2022 модельных годов могут быть установлены дефектные ремни третьего ряда. Речь идет об автомобилях, произведенных с 11 ноября 2019 года по 27 мая этого года.

В США объявлен масштабный отзыв внедорожников General Motors
Фото: motor.rumotor.ru

Уточняется, что операторы мексиканского завода-поставщика ремней безопасности «не соблюдали должным образом производственные процессы и непреднамеренно пропустили этап формирования заклепок».

Всего в сервисные центры направят 484 155 экземпляров Cadillac Escalade, GMC Yukon, Chevrolet Suburban и Tahoe. Специалисты проверят крепления ремней безопасности третьего ряда и, при необходимости, заменят их на новые. По оценкам General Motors, проблема характерна лишь для двух процентов от общего числа отозванных машин, то есть фактически ремонт потребуется примерно девяти тысячам внедорожников.

Для GM это не первый крупный отзыв за последние месяцы. Так, в апреле концерн, объявивший об уходе из России, отозвал 11 158 экземпляров Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe из-за возможной некорректной работы подушек безопасности. Отзыву подлежат автомобили, проданные на российском рынке в период с 2007 по 2014 год.

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