В России возобновились продажи коммерческих Lada Granta

«АвтоВАЗ» объявил о возобновлении продаж коммерческих версий Lada Granta. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

Фото: АО "Автоваз" АО "Автоваз"

«Lada сообщает о старте продаж коммерческих версий Lada Granta 2022 модельного года, выпускаемых дочерней компанией АО «АвтоВАЗ» - АО «ПСА Вис-Авто», - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что линейка коммерческих Lada Granta состоит из 11 моделей с разными типами грузового отсека. У всех автомобилей есть полурамная компоновка с задней рессорной подвеской. Кроме того, они оснащены двухместной кабиной, двигателем мощностью 90 лошадиных сил.

Грузоподъемность автомобилей оценивается в 790-915 килограммов – она зависит от модификации.

В базовой комплектации коммерческих версий Granta - электроусилитель руля, система «ЭРА-ГЛОНАСС» с механической активацией, передние электростеклоподъемники, бортовой компьютер, аудиоподготовка.

По словам вице-президента по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрия Костромина, легкие коммерческие версии Lada Granta 2022 модельного года являются наиболее бюджетным предложением в классе.