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1 час назад

Новости автомира: в России возобновились продажи коммерческих Lada Granta

Лера Букина

«АвтоВАЗ» объявил о возобновлении продаж коммерческих версий Lada Granta. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

В России возобновились продажи коммерческих Lada Granta
Фото: АО "Автоваз"АО "Автоваз"

«Lada сообщает о старте продаж коммерческих версий Lada Granta 2022 модельного года, выпускаемых дочерней компанией АО «АвтоВАЗ» - АО «ПСА Вис-Авто», - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что линейка коммерческих Lada Granta состоит из 11 моделей с разными типами грузового отсека. У всех автомобилей есть полурамная компоновка с задней рессорной подвеской. Кроме того, они оснащены двухместной кабиной, двигателем мощностью 90 лошадиных сил.

Грузоподъемность автомобилей оценивается в 790-915 килограммов – она зависит от модификации.

В базовой комплектации коммерческих версий Granta - электроусилитель руля, система «ЭРА-ГЛОНАСС» с механической активацией, передние электростеклоподъемники, бортовой компьютер, аудиоподготовка.

По словам вице-президента по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрия Костромина, легкие коммерческие версии Lada Granta 2022 модельного года являются наиболее бюджетным предложением в классе.

Ранее Avtograd News сообщил, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к производству модели Lada Granta Classic' 22, которая оснащена подушками безопасности.

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