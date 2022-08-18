В российском городе грузовик провалился под новый асфальт

В Красноярске во время ремонтных работ грузовик провалился под новый асфальт. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание NGS24.

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Об инциденте на улице Калинина стало известно в четверг, 18 августа. Груженый автомобиль сдавал назад на участке, где проходил ремонт дороги, и в какой-то момент начал постепенно проваливаться под землю. На записи, снятой очевидцем события, можно увидеть, как задняя часть машины погрузилась под асфальт. Вызволять ее приехал кран. Водитель грузовика не пострадал.

В красноярском департаменте городского хозяйства одной из возможных причин инцидента назвали размыв грунта — недалеко от места происшествия протекает ручей Серебряный. Кроме того, машина могла провалиться под асфальт из-за аварии на сетях. Представитель ведомства добавила, что по факту инцидента соберут комиссию, которая выяснит точную причину.