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55 минут назад

Новости автомира: Chery выпустит новый флагманский кроссовер Tiggo 9

Газета.Ru

Китайская компания Chery готовит к выпуску новый флагманский кроссовер, который получит название Tiggo 9. Об этом сообщает Quto.ru

Chery выпустит новый флагманский кроссовер Tiggo 9
Фото: Mark Schiefelbein/APMark Schiefelbein/AP

В основе автомобиля будет лежать платформа T2X. Длина кроссовера составит 4780 мм, ширина 1920 мм, высота — 1700 мм. Колесная баз будет равна 2800 мм. Отмечается что новинка на 58 мм длиннее, 60 мм уже и 5 мм ниже модели Chery Tiggo 8.

В моторную гамму новинки войдут бензиновые турбодвигатели объемом 1,6 и 2,0 литра, работающие с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Автомобиль можно будет купить в версиях с передним или полным приводом. О том, когда состоится премьера Chery Tiggo 9, не уточняется.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал продажи коммерческих автомобилей Lada Granta 2022 модельного года.

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