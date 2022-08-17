Chery выпустит новый флагманский кроссовер Tiggo 9

Китайская компания Chery готовит к выпуску новый флагманский кроссовер, который получит название Tiggo 9. Об этом сообщает Quto.ru

Фото: Mark Schiefelbein/AP Mark Schiefelbein/AP

В основе автомобиля будет лежать платформа T2X. Длина кроссовера составит 4780 мм, ширина 1920 мм, высота — 1700 мм. Колесная баз будет равна 2800 мм. Отмечается что новинка на 58 мм длиннее, 60 мм уже и 5 мм ниже модели Chery Tiggo 8.

В моторную гамму новинки войдут бензиновые турбодвигатели объемом 1,6 и 2,0 литра, работающие с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Автомобиль можно будет купить в версиях с передним или полным приводом. О том, когда состоится премьера Chery Tiggo 9, не уточняется.