США отменяют льготы на покупку электрокаров

Под предлогом борьбы с инфляцией в стране Соединённые Штаты отменили или сократили практически все программы по субсидированию покупки населением электрокаров.

Фото: Tesla Tesla

Так, отменено кредитование в размере 7,5 тысяч долларов на 70% из 72 моделей, на которые распространялись льготы до принятия закона. Но речь идёт о машинах, которые выпущены за пределами Соединённых Штатов, для тех, которые выпускаются на территории страны, льготы продолжат действовать, но до определённого момента: как только тираж проданных "электричек" достигнет 200 000 единиц, программа субсидирования закрывается. Таким образом, "пролетают" Tesla и General Motors.

"Закон о снижении инфляции" был принят 16 августа 2022 года. Тем покупателям электрокаров, которые успели заключить контракты на поставку машин до этой даты, повезло - государство не отказывается от субсидирования этой категории клиентов.

В дальнейшем властями будут рассмотрены поправки, касающиеся производства и использования тяговых аккумуляторов. Ожидается, что они вступят в действие с 1 января следующего года.