Фото дня: Hyundai случайно показала Santa Fe нового поколения

Корейский SUV радикально преобразится как снаружи, так и внутри. Модель новой генерации, вероятно, дебютирует в следующем году.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

Замаскированный тестовый прототип Hyundai застукали на парковке в Корее, видео выложили на местном YouTube-канале Pungtagi TV (он же 뻥태기TV). Утверждается, что в объектив камеры угодил кроссовер Santa Fe нового поколения с заводским индексом MX5. Напомним, нынешний паркетник серии TM в строю с 2018 года, в 2020-м он пережил существенную модернизацию (в частности, модель переехала на другую платформу). Между тем поговаривают, будто компания Хёндэ все равно недовольна продажами актуального Санты. Например, в родной Корее в прошлом году кросс обрел 41 600 владельцев, тогда как родственный Kia Sorento разошелся на домашнем рынке тиражом почти 70 000 экземпляров, да и более дорогой паркетник Hyundai Palisade популярнее (52 338 единиц). Не исключено, что именно поэтому Hyundai решила, что пора бы Санте сменить имидж.

Колеса.ру

Колеса.ру

Судя по этим кадрам, у следующего Santa Fe окажется брутальная внешность. Так, у кроссовера будет более «прямоугольный» кузов – как у Kia Mohave или даже как у Land Rover Defender. Вместо двухъярусной головной оптики установят крупные и вроде бы прямоугольные же блоки фар, а на крыше появятся полноценные рейлинги. Габариты еще неизвестны, но новый Санта, видимо, крупнее предшественника. Длина последнего составляет 4785 мм, колесная база – 2765 мм.

Колеса.ру

Колеса.ру

Интерьер тоже будет полностью новым, хотя передняя панель пока не засвечена. Впрочем, и так понятно, что Hyundai Santa Fe получит виртуальную «приборку» и мультимедийную систему с большим тачскрином. Вопрос лишь в том, оформят ли это все в виде модного ныне табло, или же оставят отдельные экраны.

Колеса.ру

Колеса.ру

Информации о технике на данный момент нет. Нынешний кроссовер Santa Fe доступен в Корее с бензиновой «турбочетверкой» 2.5 T-GDI мощностью 281 л.с. и турбодизелем 2.2, выдающим 194 л.с. Кроме того, на родине у модели есть «простая» гибридная версия HEV с установкой на основе турбомотора 1.6, а на некоторых рынках также предложен подзаряжаемый гибрид PHEV. Привод передний или полный.

Колеса.ру