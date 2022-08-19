Такого «китайца» ждут в России: кроссовер Jetour по цене Lada Niva

На китайском рынке стартовал прием заказов на кроссовер марки Jetour, суббренд Chery, который, по слухам, может добраться до России. Новинку под названием Dasheng полностью рассекретили еще в апреле: кроссовер со стильным дизайном доступен в трех модификациях, включая мощный трехмоторный гибрид. Однако на первом этапе для заказа доступен только вариант с 1,6-литровым турбомотором на 197 лошадиных сил в паре с семиступенчатым «роботом». Цены стартуют от 99,9 тысячи юаней, что в пересчете по курсу сегодняшнего дня составляет 863 тысячи рублей. То есть Jetour Dasheng всего на 60 тысяч дороже «антикризисной» Lada Niva Legend.

Фото: © Jetour © Jetour

Dasheng выступает в том же классе, что и Toyota RAV4, однако полный привод для модели не заявлен – по крайней мере, до появления гибрида. В дизайне кроссовера собраны все «тренды сезона» – от безрамочной радиаторной решетки до двухъярусной светодиодной оптики и выдвижных дверных ручек. При этом экстерьер выглядит весьма сдержано за счет того, что количество хромированного декора сведено к минимуму.

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В зависимости от комплектации Jetour Dasheng оснащается 18-, 19- или 20-дюймовыми дисками. В топовых исполнениях в салоне устанавливается 15,6-дюймовый планшет мультимедийной системы, а более простым вариантам полагается 15,6-дюймовый.

Также заявлена цифровая панель приборов на восемь дюймов, проекционный дисплей, выдвижная подставка для ног переднего пассажира и система распознавания лиц. К слову, электронику для Dasheng поставляет IT-гигант Huawei.

Jetour

Jetour

Позже в продаже появятся модификация с 1,5-литровым наддувным агрегатом мощностью 156 лошадиных сил, который сочетается либо с шестиступенчатой «механикой», либо с «роботом» с двумя сцеплениями.

Обещан и 326-сильный гибрид с установкой, состоящей из того же ДВС 1.5 и пары электромоторов. Для последнего заявлен расход топлива 1 литр на 100 километров и запас хода на чистом электричестве в 100 километров.

Россия значится в экспортных планах Jetour, однако ни сроки, ни список моделей, которые могут появиться на нашем рынке, компания пока не обнародовала.