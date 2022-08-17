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1 час назад

Новости автомира: Минпромторг придумал, как поддержать российский автопром

Motor.ru

Минпромторг РФ подготовил законопроект, который позволит продлить действие специнвестконтракта (СПИК) в автомобильной промышленности до 31 декабря 2033 года. Необходимость изменений объясняют «антироссийскими действиями Запада, которые оказали негативное влияние на реализацию проектов в автопроме» в рамках уже заключенных специнвестконтрактов. Поэтому СПИК хотят продлить на 10 лет.

Минпромторг придумал, как поддержать российский автопром
Фото: Motor.ruMotor.ru

Специальный инвестиционный контракт или СПИК – это инструмент стимулирования инвестиций в промышленное производство на территории России, который был введен в 2015 года. СПИК предусматривает заключение соглашения между инвестором и государством: автопроизводитель вкладывает средства в развитие производства на территории России в обмен на ряд льгот и бонусов со стороны властей.

Условия специнвестконтракта, который рассчитан максимум на 10 лет, прописываются индивидуально для каждой компании, с которой заключается соглашение. Производители, подписавшие СПИК, могут претендовать на налоговые льготы, преференции в государственных закупках или же возможность получения статуса эксклюзивного поставщика.

Государство тоже получает выгоду от подписания СПИКа. Например, он позволяет привлечь частные инвестиции, локализовать производство автомобилей и автокомпонентов на территории страны, а также обеспечивает поступление дополнительных средств в бюджет.

«Продление действия СПИКа позволят скорректировать сроки окупаемости инвестиционных проектов и повысить стабильность условий их реализации, – говорится заявлении Минпромторга РФ. – Также это позволит обеспечить создание десятилетнего горизонта планирования, что увеличит привлекательность российского автопрома с точки зрения инвестиций в его развитие».

Автоновости,Минпромторг,
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