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1 час назад

Новости автомира: Россия заняла первое место в мире по количеству дорожных камер

Motor.ru

Согласно официальным данным Всемирной базы данных камер контроля скорости, всего в мире установлено 105 622 комплекса, позволяющих в автоматическом режиме фиксировать нарушения правил дорожного движения. Эксперты проанализировали количество камер, расположенных в 107 странах. Оказалось, что две трети или 62 829 устройств установлены в Европе. При этом абсолютным лидером по количеству средств фиксации является Россия.

Россия заняла первое место в мире по количеству дорожных камер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В нашей стране установлено 18 393 дорожных камеры, из которых 13 212 следят за соблюдением скоростного режима, а 2842 контролируют проезд транспортных средств на запрещающий сигнал светофора. Следом за Россией с 16 997 дорожными комплексами расположилась Бразилия. Специалисты считают, что большое количество автоматических камер связано с масштабами стран и развитой дорожной сетью.

Замкнула тройку лидеров по количеству камер Италия, на дорогах которой расположено 10 787 автоматических комплексов. При этом в США установлено всего 7366 камер, большая часть из которых следит за нарушениями на перекрёстках, включая проезд автомобилей на красный свет и пересечение стоп-линии.

В середине июня сотрудники столичного ЦОДД сообщили, что дорожные камеры в Москве могут оборудовать новыми технологиями. Обновление комплексов позволит уменьшить количество неправомерных штрафов.

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