Россияне не готовы пересаживаться на праворульные автомобили

Из-за курса рубля покупка автомобиля на аукционах Японии стала выгодной, но далеко не все водители готовы пересесть на машины с правым расположением руля. Об этом сообщает портал Quto.ru.

Фото: Shutterstock.com Shutterstock.com

Согласно опросу, проведенному Quto.ru, 2245 человек (47,6%) из 4715 опрошенных россиян признались, что не представляют, как ездить на праворульных машинах.