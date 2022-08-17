Россияне не готовы пересаживаться на праворульные автомобили

Из-за курса рубля покупка автомобиля на аукционах Японии стала выгодной, но далеко не все водители готовы пересесть на машины с правым расположением руля. Об этом сообщает портал Quto.ru.
Согласно опросу, проведенному Quto.ru, 2245 человек (47,6%) из 4715 опрошенных россиян признались, что не представляют, как ездить на праворульных машинах.
Еще 1335 опрошенных (28,3%) готовы рассмотреть покупку машины с правым рулем, но конечное решение будет зависеть от модели. Готовы купить такую машину 772 человека (16,4%), а еще у 363 опрошенных (7,7%) уже есть автомобиль с правым рулем.