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1 час назад

Новости автомира: россияне не готовы пересаживаться на праворульные автомобили

Газета.Ru

Из-за курса рубля покупка автомобиля на аукционах Японии стала выгодной, но далеко не все водители готовы пересесть на машины с правым расположением руля. Об этом сообщает портал Quto.ru.

Россияне не готовы пересаживаться на праворульные автомобили
Фото: Shutterstock.comShutterstock.com

Согласно опросу, проведенному Quto.ru, 2245 человек (47,6%) из 4715 опрошенных россиян признались, что не представляют, как ездить на праворульных машинах.

Еще 1335 опрошенных (28,3%) готовы рассмотреть покупку машины с правым рулем, но конечное решение будет зависеть от модели. Готовы купить такую машину 772 человека (16,4%), а еще у 363 опрошенных (7,7%) уже есть автомобиль с правым рулем.

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