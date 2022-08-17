Немецкий суд оказался не против убийственного "автопилота" Tesla

Мюнхенский суд разрешил Tesla рекламировать систему Full Self-Driving с использованием фраз "полный потенциал для автономного вождения" и "автопилот включен".

Фото: depositphotos depositphotos

Дело о рекламе "автопилота" Tesla длится с 2020 года. Центральное управление по вопросам конкуренции Wettbewerbszentrale в качестве обвинителя выиграла процесс против Tesla два года назад. Согласно вынесенному решению, компании было запрещено вводить пользователей в заблуждение определением "автопилот" и заявлять о полноценно работающей системе к концу года, так как "автопилот" пятого уровня, не требующий в процессе вождения участия и контроля со стороны человека, не готов к использованию ни в техническом плане, ни с точки зрения законодательной базы. Tesla ожидаемо подала апелляцию, которую суд высшей инстанции удовлетворил.

Управление Wettbewerbszentrale снова обратилось с жалобой, но Федеральный суд Германии оставил решение своих коллег без изменений, разрешив Tesla и дальше вводить своих клиентов в заблуждение.

Споры о том, правомерно ли называть систему автономного управления Tesla Full Self-Driving "автопилотом" не утихают. Критики Маска, его компании и просто общественные активисты говорят, что определение FSD как "автопилота" вводит потребителей в заблуждение: они полностью полагаются на систему, которая пока ещё не совершенна и не может распознавать детей - это экспериментально доказали в ходе краш-тестов.