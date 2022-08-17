Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: немецкий суд оказался не против убийственного "автопилота" Tesla

Российская Газета

Мюнхенский суд разрешил Tesla рекламировать систему Full Self-Driving с использованием фраз "полный потенциал для автономного вождения" и "автопилот включен".

Немецкий суд оказался не против убийственного "автопилота" Tesla
Фото: depositphotosdepositphotos

Дело о рекламе "автопилота" Tesla длится с 2020 года. Центральное управление по вопросам конкуренции Wettbewerbszentrale в качестве обвинителя выиграла процесс против Tesla два года назад. Согласно вынесенному решению, компании было запрещено вводить пользователей в заблуждение определением "автопилот" и заявлять о полноценно работающей системе к концу года, так как "автопилот" пятого уровня, не требующий в процессе вождения участия и контроля со стороны человека, не готов к использованию ни в техническом плане, ни с точки зрения законодательной базы. Tesla ожидаемо подала апелляцию, которую суд высшей инстанции удовлетворил.

Управление Wettbewerbszentrale снова обратилось с жалобой, но Федеральный суд Германии оставил решение своих коллег без изменений, разрешив Tesla и дальше вводить своих клиентов в заблуждение.

Споры о том, правомерно ли называть систему автономного управления Tesla Full Self-Driving "автопилотом" не утихают. Критики Маска, его компании и просто общественные активисты говорят, что определение FSD как "автопилота" вводит потребителей в заблуждение: они полностью полагаются на систему, которая пока ещё не совершенна и не может распознавать детей - это экспериментально доказали в ходе краш-тестов.

Известный американский адвокат заявил, что FSD является "одним из самых опасных и безответственных действий автопроизводителя за последние десятилетия".

Автоновости,Tesla,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители