«АвтоВАЗ» возобновил выпуск коммерческой версии Lada Granta

На сайте российского автоконцерна «АвтоВАЗ» сообщается, что в продажу вернутся коммерческие версии автомобиля Lada Granta 2022 модельного года.
Производством автомобилей занимается дочерняя компания «ПСА ВИС-АВТО». Уточняется, что новые автомобили будут производиться без подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов, а также с пониженным экоклассом двигателя. Зато новые модели оснащены электроусилителем руля, передними электростеклоподъемниками, бортовым компьютером, аудиоподготовкой, а также системой экстренного оповещения «Эра-Глонасс», которая активируется кнопкой. Рекомендуемые цены для новой комплектации Lada Granta в «АвтоВАЗ» пока не разглашают.
Всего в обновлённой линейке представлено 11 автомобилей, различающихся грузовыми отсеками и грузоподъёмностью. Но у будет полурамная компоновка с задней рессорной подвеской и двухместная кабина.
«Легкие коммерческие версии LADA Granta 2022 модельного года – самое доступное предложение в классе, которое оптимально подходит для решения задач малого бизнеса в условиях городов и сельской местности. Коммерческие модели LADA пользуются достаточно устойчивым спросом. За 7 месяцев 2022 года реализовано более 4000 автомобилей класса LCV различных модификаций. Мы уверены, что запуск легких коммерческих версий LADA Granta 2022 модельного года еще больше усилит позиции бренда в сегменте LCV», – сообщил вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин.
Ранее компания объявила об отзыве 43 тысяч автомобилей LADA Vesta. Причиной такого решения названа сервисная прошивка комбинации приборов, связанная с работой лампы давления масла.