Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

«АвтоВАЗ» возобновил выпуск коммерческой версии Lada Granta

Елена Прошина

На сайте российского автоконцерна «АвтоВАЗ» сообщается, что в продажу вернутся коммерческие версии автомобиля Lada Granta 2022 модельного года.

«АвтоВАЗ» возобновил выпуск коммерческой версии Lada Granta
Фото: АО ''АВТОВАЗ''АО ''АВТОВАЗ''

Производством автомобилей занимается дочерняя компания «ПСА ВИС-АВТО». Уточняется, что новые автомобили будут производиться без подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов, а также с пониженным экоклассом двигателя. Зато новые модели оснащены электроусилителем руля, передними электростеклоподъемниками, бортовым компьютером, аудиоподготовкой, а также системой экстренного оповещения «Эра-Глонасс», которая активируется кнопкой. Рекомендуемые цены для новой комплектации Lada Granta в «АвтоВАЗ» пока не разглашают.

Всего в обновлённой линейке представлено 11 автомобилей, различающихся грузовыми отсеками и грузоподъёмностью. Но у будет полурамная компоновка с задней рессорной подвеской и двухместная кабина.

«Легкие коммерческие версии LADA Granta 2022 модельного года – самое доступное предложение в классе, которое оптимально подходит для решения задач малого бизнеса в условиях городов и сельской местности. Коммерческие модели LADA пользуются достаточно устойчивым спросом. За 7 месяцев 2022 года реализовано более 4000 автомобилей класса LCV различных модификаций. Мы уверены, что запуск легких коммерческих версий LADA Granta 2022 модельного года еще больше усилит позиции бренда в сегменте LCV», – сообщил вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин.

Ранее компания объявила об отзыве 43 тысяч автомобилей LADA Vesta. Причиной такого решения названа сервисная прошивка комбинации приборов, связанная с работой лампы давления масла.

Автоновости,Lada Granta,Lada Vesta,Lada,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители