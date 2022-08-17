«АвтоВАЗ» возобновил выпуск коммерческой версии Lada Granta

«Легкие коммерческие версии LADA Granta 2022 модельного года – самое доступное предложение в классе, которое оптимально подходит для решения задач малого бизнеса в условиях городов и сельской местности. Коммерческие модели LADA пользуются достаточно устойчивым спросом. За 7 месяцев 2022 года реализовано более 4000 автомобилей класса LCV различных модификаций. Мы уверены, что запуск легких коммерческих версий LADA Granta 2022 модельного года еще больше усилит позиции бренда в сегменте LCV», – сообщил вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин.