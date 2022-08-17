Американское подразделение Mazda перетряхнуло моторную гамму и повысила цены

Североамериканское подразделение Mazda представило седаны и хэтчбеки Mazda 3 следующего, 2023 модельного года. Косметических новшеств нет, но моторную гамму перетряхнули, а цены повысили.

Mazda 3 четвёртого поколения дебютировала в 2018 году как глобальная модель, рынок США является для неё одним из ключевых, хотя именно четвёртое поколение «трёшки» американцы не очень жалуют. Пик продаж Mazda 3 в США пришёлся на 2012 год, когда, по данным ресурса CarSalesBase, модель разошлась тиражом 123 361 шт. Продажи современной «трёшки» в прошлом году составили 37 653 шт., в первом полугодии 2022 — 14 855 шт., что на 31% меньше, чем в январе-июне 2021-го. Для сравнения скажем, что лидером в сегменте компактных легковушек американского рынка сейчас является Toyota Corolla: за первую половину этого года продано 116 832 шт., второе место занимает Honda Civic (70 335 шт.), третье — Kia Forte (51 806 шт.).

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Между тем последние несколько лет Mazda позиционирует себя как премиальная марка. Далеко не все пока согласны принять такое позиционирование, но если с ним согласиться, то получится, что в премиум-сегменте Mazda 3 безусловный лидер своего класса: BMW 2 серии в январе-июне этого года продан в США в количестве 7605 шт., Mercedes-Benz A-класса/CLA — 7036 шт., Polestar 2 — 4285 шт., Audi A3 — 3740 шт.

Обновление Mazda 3, приуроченное к 2023 модельному году, признано подчеркнуть премиальный статус «трёшки»: для этого из моторной гаммы исключён базовый 2,0-литровый бензиновый «атмосферник» Skyactiv-G (157 л.с., 203 Нм), а мощность 2,5-литрового атмосферного мотора Skyactiv-G, который отныне является базовым, повышена с 189 до 194 л.с. при неизменном крутящем моменте в 252 Нм. Вдобавок к 2023 модельному году Mazda слегка улучшила экономичность 2,5-литрового «атмосферника», поколдовав с системой деактивации цилиндров при частичной нагрузке. На вершине гаммы по-прежнему находится наддувный 2,5-литровый бензиновый двигатель Skyactiv-G с максимальной отдачей в 254 л.с. и 420 Нм,

Mazda 3 в сочетании с атмосферным мотором доступна как с передним, так и с полным приводом, а наддувные версии бывают только полноприводными. Почти все версии идут в комплекте с безальтернативным 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», и только переднеприводный хэтчбек в комплектации Premium с атмосферным мотором оснащается 6-ступенчатой «механикой».

Американская Mazda 3 в привязке к 2023 модельному году подорожала во всех комплектациях на 450-550 долларов. При этом если раньше самый доступный седан с 2,0-литровым мотором стоил 21 150 долларов, то теперь базовая «четырёхдверка» с 2,5-литровым мотором обойдётся в 22 550 долларов. Любой хэтчбек дороже седана на 1000 долларов при прочих равных, то есть теперь он стоит от 23 550 долларов. Самый дорогой полноприводный хэтчбек Mazda 3 2.5 Turbo Premium Plus обойдётся в 35 300 долларов без учёта опций, с ними цена легко улетает за 40 000 долларов.

BMW 2 серии в кузове лифтбек стоит сейчас в США от 36 600 долларов, седан Mercedes-Benz A-класса — от 33 950 долларов, седан Audi A3 — от 34 900 долларов.