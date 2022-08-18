Следующий BMW M3 будет электрическим

Подразделение BMW M Performance готовится к выпуску своего последнего спортивного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Следующим шагом будет «быстрая электрификация» модельной линейки, которая принесет самый мощный BMW M5 и электрического преемника BMW M3.

Фото: BMW BMW

Подробнее: Как рассказал в интервью Autocar глава BMW M Франк ван Меел, будущее купе M2 станет последней полноценной M-моделью с традиционным двигателем внутреннего сгорания. Модель укомплектуют 3,0-литровым рядным шестицилиндровым мотором В58, который используют старшие M3 и M4.

Одновременно с купе появится первый гибрид подразделения – новый BMW XM. Следующим будет BMW M5 нового поколения с электрифицированным V8 от XM. Ожидается, что позже появится также и полностью электрическая версия.

M3: Глава подразделения не исключает перевода на электротягу легендарного супер-седана BMW M3. Актуальное поколение модели вышло в 2020 году и, как ожидается, останется на рынке до 2025 года, но это официально не подтверждено.

Намеки ван Мила на электрифицированное будущее супер-седана повышает вероятность появления горячей версии радикально нового седана NK1, который должен появиться в 2025 году.

Как ожидается, он заменит сегодняшний BMW 3-й серии и станет первой моделью BMW на будущей архитектуре Neue Klasse. В дальнейшем эта платформа заменит используемые в настоящее время FAAR и CLAR.

Автомобили на платформе Neue Klasse получат модернизированные аккумуляторы, цифровую операционную систему и аппаратное обеспечение трансмиссии нового поколения. Новая архитектура позволит строить автомобили с передним, задним и полным приводом.

BMW

Что дальше: Согласно плану развития подразделения, к 2030 году 50% глобальных продаж будет приходиться на электромобили. После 2035 года автомобили М-подразделения с ДВС полностью исчезнут с отдельных рынков.