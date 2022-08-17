Acura представила 680-сильный спортпрототип

Компания Acura представила спортпрототип ARX-06 для нового класса LMDh. Он построен на углепластиковом шасси Oreca и оснащен гибридной силовой установкой на базе битурбодвигателя V6 2.4, разработанного подразделением Honda Performance Development. Агрегат имеет угол развала цилиндров 90 градусов и может работать на низкоуглеродном топливе.

Фото: Acura Acura

Спортпрототип Acura ARX-06 соответствует регламенту нового класса LMDh (Le Mans Daytona hydrid), то есть может участвовать в чемпионате IMSA WeatherTech SportsCar и «24 часах Ле-Мана». Автомобиль построен на шасси Oreca с pushrod-подвеской и амортизаторами Penske и оснащен гибридной силовой установкой на базе нового двигателя AR24e. Это V6 2.4 с двумя турбокомпрессорами, разработанный подразделением Honda Performance Development (HPD).

Со слов HPD, это самый малообъемный мотор, что им пришлось сконструировать для гонок на выносливость, но он всё же соответствует целевому показателю мощности в 500 киловатт (680 л.с.). Угол развала цилиндров у AR24e составляет 90 градусов, что снижает центр тяжести и полярный момент инерции (влияет на уравновешенность мотора и вибрации), а форма камеры сгорания позволяет двигателю работать на экологичном низкоуглеродном топливе.

Акуровский прототип использует стандартные для машин LMDh шестиступенчатую «секвенталку» Xtrac с управлением подрулевыми лепестками, мотор-генератор Bosch и батарею Williams Advance Engineering.

Аэродинамика машины проработана с применением вычислительной гидродинамики, хотя в целом процесс создания облика ARX-06 ничем не отличался от «рисования» обычных серийных легковушек.